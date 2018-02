Nba: Boston e Cleveland ok, Toronto ko

ROMA, 24 FEB - Undici le partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba. Facili successi esterni per Boston Celtics (110-98 sui Detroit Pistons) e Cleveland Cavaliers (112-89 ai Memphis Grizzlies). Bene le squadre di Los Angeles: i Clippers, con Danilo Gallinari tenuto a riposo, sono andati a vincere 128-117 in casa dei Phoenix Suns mentre i Lakers hanno regolato 124-102 i Dallas Mavericks. Nessun problema per gli Indiana Pacers che hanno superato 116-93 gli Atlanta Hawks. Gli Houston Rockets hanno avuto la meglio per 120-102 dei Minnesota Timberwolves, i Portland Trail Blazers si sono imposti in trasferta per 100-81 sugli Utah Jazz e i Charlotte Hornets sono passati per 122-105 in casa dei Washington Wizards. Vittoria di misura (122-119) dei Denver Nuggets sui San Antonio Spurs. Milwaukee Bucks e New Orleans Pelicans vincono dopo un tempo supplementare rispettivamente su Toronto Raptors (122-119) e Miami Heat (124-123).