Giochi: Lotti, contenti per doppia cifra

CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 24 FEB - "Le medaglie che stiamo vincendo a Pyongchang rappresentano grandi risultati e mostrano che la programmazione della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e della FISI stiano dando i buoni frutti". Lo ha detto il ministro dello Sport, Luca Lotti (Pd) ai giornalisti a margine di un incontro con le associazioni sportive di Castelfiorentino (Firenze). "Siamo tutti molto contenti per essere andati in doppia cifra, - prosegue Lotti - che era uno degli obiettivi minimi anche se mai dichiarati dal CONI. È testimonianza di come sia importante investire sullo sport di base e quello professionistico, dove ovviamente se lavori e curi i particolari poi i risultati arrivano".