Giochi: Lollobrigida in finale

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 24 FEB - Francesca Lollobrigida si è qualificata per la finale mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di PyeongChang. L'azzurra accede dopo aver vinto la sua semifinale: tra le sedici in corsa per il podio anche l'altra italiana, Francesca Bettrone, che chiude la seconda semifinale al sesto posto.