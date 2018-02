Mazzarri: a Verona per dimenticare derby

TORINO, 24 FEB - "Togliere gli aspetti negativi delle partite precedenti e pensare alla prossima come fosse una finale". Il Torino di Mazzarri punta l'obiettivo Verona cercando di dimenticare il ko nel derby della scorsa settimana. Guai a sottovalutare gli scaligeri ("hanno fatto ottime prestazioni e anche quando hanno perso non meritavano il ko") perché non conta il valore degli avversari o la classifica, ma "il momento in cui li affronti". Senza Molinaro, che ha subito la frattura del perone sinistro, e con le assenze di Bonifazi ed Edera, i granata proveranno a gettarsi alle spalle il ko con la Juventus, solitamente traumatico per il campionato del Torino: "Partite come quella sono di altissimo livello tattico e per adrenalina, equivalgono a una partita di Champions". Probabile la riproposizione del tridente con Belotti, Niang e Iago Falque, mentre per Ljajic si profila l'ennesima bocciatura: "Se dimostrerà di incarnare le caratteristiche che voglio io, allora giocherà".