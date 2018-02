Abu Dhabi Tour, colpo doppio Dennis

ROMA, 24 FEB - Rohan Dennis (Bmc) ha vinto la 4/a e penultima tappa dell'Abu Dhabi Tour, una crono individuale di 12,6 km, disputata ad Al Maryah lsland. L'australiano è anche il nuovo leader della corsa a tappe organizzata in collaborazione con Rcs sport-La Gazzetta dello Sport negli Emirati Arabi Uniti. Dennis ha chiuso la prova in 14'21", alla media di 52,6 Km/h. Al secondo posto si è piazzato lo spagnolo Jonathan Castroviejo (Team Sky), a 14". Migliore degli italiani il toscano Diego Ulissi (Uae Emirates), 15/o, a 37". Fabio Aru (Uae Emirates) ha accusato un ritardo di 51" dal vincitore. Davvero sfortunato l'olandese Tom Dumoulin, che all'intermedio aveva un vantaggio di 1" su Dennis, ma è stato frenato da un problema meccanico che lo ha costretto a cambiare bici, facendogli perdere 31" dal vincitore. Domani il gran finale, con la frazione regina da Qasr Al Muwaiji a Jebel Hafeet, di 199 km, che proporrà 10 km finali di salita vera e pendenze impegnative, fra il 7 e l'8 per cento, con punte del 12.(ANSA).