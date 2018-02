Malagò:Coni abbia incombenza sullo sport

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 24 FEB - In materia di sport nelle scuole "abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi cinque anni, ma è talmente tanto il divario con gli altri Paesi che non so quanti anni ci vorranno per colmarlo, se non diamo un'accelerata. Il nuovo Governo dovrà dare un'accelerata mostruosa, secondo me è arrivato il momento in cui lo Stato riconosca che non ce la fa a cominciare dall'infrastrutturazione nella scuola, se non c'è la palestra quello della scuola è un sistema che non funziona. E' giusto dare la Coni quest'incombenza". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante una conferenza stampa a Casa Italia per fare il bilancio della spedizione azzurra ai Giochi di Pyeongchang.