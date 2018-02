Giochi: l'ultima medaglia va a Bjoergen

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 25 FEB - La fondista Marit Bjoergen ha vinto la 30 chilometri di fondo ai Giochi Olimpici di Pyeongchang e regala alla Norvegia l'ultima medaglia dei Giochi. Per lei si tratta della quinta in Corea dopo l'oro nella staffetta 4x5, l'argento nello skiathlon, e due bronzi nella 10 chilometri e nella Team sprint. Con questo successo raggiunge quota 15 medaglie in carriera (otto ori, quattro argenti e tre bronzi) e diventa la terza atleta più medagliata di sempre alle Olimpiadi dopo il nuotatore statunitense Michael Pheps e la ginnasta russa Larisa Latynina.