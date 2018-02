Serie C: Siracusa, tre sberle al Monopoli per ricacciarlo indietro

Siracusa - Monopoli 3-0

Siracusa (4-2-3-1): Tomei 6; Daffara 6 Giordano 6,5 Altobelli 6,5 Liotti 6; Palermo 6 (39’ st Toscano sv) Spinelli 6,5; Parisi 7 (31’ st Mangiacasale sv) Mancino 7,5 (31’ st Mazzocchi sv) De Silvestro 7 (43’ st Grillo sv); Bernardo 7. A disp. D’Alessandro, Bruno, Di Grazia, Vicaroni, Punzi, Marotta. All. Bianco

Monopoli (3-5-2): Bardini 5,5; Rota 5,5 (12’ st Genchi 5,5) Bacchetti 5,5 Mercadante 6; Ferrara 5,5 (24’ st Bei sv) Mavretic 6 (12’ st Longo 5,5) Scoppa 5,5 Sounas 5 Donnarumma 6 (41’ st Paolucci sv); Salvemini 6 (12’ st Mangni 6) Sarao 5,5. A disp. Lewandoski, Convertini, Benassi, Minicucci, Tafa, Russo, Eleuteri. All. Scienza

Arbitro: Colombo di Como 6,5. Guardalinee: Lattanzi e Vitali

Marcatori: 29’ pt Bernardo, 38’ pt aut. Scoppa, 30’ st Parisi

Note: Ammoniti Bernardo e Palermo del Siracusa, Sarao, Scoppa e Longo del Monopoli. 1431 spettatori di cui 798 abbonati. Incasso totale € 10.042. Angoli 8-4. Rec. 3’ e 4’



SIRACUSA - Tre gol per dimenticare Matera e ricacciare indietro il Monopoli. Un tris arrivato a coronamento di una partita perfetta del Siracusa, che non ha sbagliato un colpo chiudendo ogni spazio ad una squadra che arrivava da un filotto importante e la cinquina rifilata al Catania. Bernardo l’ha sbloccata su assist di De Silvestro poi è salito in cattedra Mancino che ha creato occasioni, propiziato l’autorete di Scoppa e permesso a Parisi di chiudere i conti nel finale.