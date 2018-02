Psg ne fa 3 a Marsiglia ma perde Neymar

ROMA, 25 FEB - Paris St. Germain inarrestabile nella Ligue 1 francese. La squadra della capitale ha liquidato anche il Marsiglia di Rudi Garcia, battendolo per 3-0 nel posticipo di oggi. Ad aprire la danza del gol è stato poco dopo l'inizio Kylian Mbappé. Un'autorete dell'ex interista Rolando ha dato il 2-0 al Psg, che poi ha triplicato un gol del solito Cavani A rovinare la festa della capolista, che ora ha 14 punti di vantaggio sul Monaco, c'è stata però l'uscita anticipata dal campo di Neymar, infortunatosi alla caviglia destra e uscito in barella, e in lacrime. Da valutare l'entità della distorsione, ma per il n.10 è a rischio la presenza contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League.