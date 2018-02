Gattuso, rimaniamo con i piedi per terra

ROMA, 25 FEB - "Siamo contenti per la prestazione: tra me e questi ragazzi è nato un bellissimo rapporto. È stata una partita sofferta, e una grande vittoria contro una signora squadra. Nel primo tempo la Roma ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a compattarci e a tenere bene il campo, mentre nella ripresa abbiamo cambiato, preso campo e trovato le giuste linee di passaggio". Rino Gattuso, visibilmente soddisfatto, analizza la vittoria del suo Milan sul campo della Roma, che lancia i rossoneri verso il sogno dell'Europa che conta. "A fine partita ho fatto i complimenti al gruppo, ma ho anche detto che dobbiamo stare con i piedi per terra - spiega -: dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. La differenza non la sta facendo la qualità, quella il Milan l'ha sempre avuta, ma la mentalità, il voler e saper soffrire assieme". "Ultimamente siamo migliorati nel posizionamento e nei tempi giusti di inserimento - continua -, la cosa su cui ho lavorato di più è stata la difesa,ci piace portare tanti uomini in area".