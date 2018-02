Fassone, bravo Gattuso ci ha sorpreso

ROMA, 26 FEB - "Gattuso ha fatto le cose semplici che un allenatore con più esperienza di lui probabilmente avrebbe fatto. Ha certamente del talento e forse nemmeno noi ci aspettavamo che la squadra riprendesse così velocemente quell'assetto che sognavamo questa estate". Marco Fassone, ad del Milan, ospite di 'Radio anch'io sport', rende omaggio al lavoro del tecnico dopo la vittoria sulla Roma. Alla domanda su un possibile prolungamento del contratto, ha risposto: "Con Rino c'è un rapporto molto bello, ma in questo momento anche per ragioni scaramantiche preferiamo non parlare del futuro". Fassone ha reso omaggio "all'intelligenza di Mirabelli nello spingermi a sostituire Montella con Gattuso, a prenderci questo rischio calcolato. Anche Cutrone è una sorpresa, siamo stato bravi a non prestarlo ai tanti che la scorsa estate ce lo chiedevano - ha aggiunto - Ma ancor più sorprendente è la velocità con cui Gattuso ha saputo dare un'identità alla squadra, creare un gruppo, motivarli. Poi si sa che vincere aiuta a vincere".