Nba: ko per Cleveland e Philadelphia

ROMA, 26 FEB - Cinque le partite nella notte nel campionato di basket Nba. Sorpresa a Cleveland dove i Cavaliers, nonostante i 33 punti di Lebron James, sono stati battuti 110-94 dai San Antonio Spurs trascinati dai 27 punti di LaMarcus Aldridge. Male i Philadelphia 76ers di Marco Belinelli, superati 109-94 dai Washington Wizards. Per l'azzurro 10 punti. Successo esterno per gli Houston Rockets, impostisi 119-114 sui Denver Nuggets. Charlotte Hornets senza problemi contro i Detroit Pistons (114-98) mentre i New Orleans Pelicans hanno avuto bisogno di un tempo supplementare per passare 123-121 in casa dei Milwaukee Bucks.