Atp-Wta: Federer e Halep al comando

ROMA, 26 FEB - Sono pochissime le variazioni nel ranking mondiale del tennis maschile, sempre guidato da Roger Federer: il 36enne svizzero precede di 345 punti lo spagnolo Rafael Nadal. Sul gradino più basso del podio il croato Marin Cilic con in scia il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Alexander Zverev, quinto. Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro: il 30enne ligure guadagna ancora una posizione facendo ritorno tra i top 20. Alle sue spalle perde un posto Paolo Lorenzi (53/o), e scivola di tre gradini Andreas Seppi, ora al n.62. Tre passi avanti invece per Thomas Fabbiano, 78/o, con Marco Cecchinato al n. 103. Pur non avendo giocato la scorsa settimana Simona Halep si è ripresa la prima posizione nel ranking femminile: ora la romena ha un vantaggio di 440 punti sulla danese Caroline Wozniacki, che ha scelto di non giocare Dubai dove doveva difendere la finale dello scorso anno. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre: la 26enne marchigiana guadagna due posizioni e risale al numero 61.