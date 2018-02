Pugilato:Oliva dal ring alle mozzarelle

ROMA, 26 FEB - Dall'oro olimpico a Mosca 1980 all'oro bianco della mozzarella. Nuova vita per l'ex campione pluridecorato di pugilato Patrizio Oliva che, a Malta, ha cominciato a produrre il formaggio a pasta filata più noto, e buono, del mondo. "Senza usare le mani non so proprio stare - ha spiegato Oliva -, così ho accettato l'invito di due amici, gli imprenditori napoletani Massimo Palumbo e Giuliano Cimmino, ideatori del brand Himù, e mi sono tuffato in questa nuova e stimolante avventura. Mi dividerò tra Napoli e St Julian's. Del resto, sacrifici e sfide scandiscono da sempre ogni minuto della mia vita. E comunque la mozzarella di bufala mi fa impazzire". Il 'maestro casaro' Gennaro Sabatasso ha coordinato le operazioni di mozzatura, mentre Oliva, che in passato è stato anche ct della Nazionale, ha coinvolto un altro ex campione, nonché amico di vecchia data, del calibro di Claudio "El diablo" Chiappucci. Insieme a loro miss Italia Chef 2017 Samira Lui.