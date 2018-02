F1: test Barcellona, esordio di Hamilton

ROMA, 26 FEB - Maltempo protagonista nella sessione pomeridiana della prima giornata di test di Formula sul circuito del Montmelò, in vista dell'inizio del Mondiale. Basse temperature, umidità e anche la pioggia hanno creato qualche problema ai team nel primo assaggio della lunga stagione, al via il 25 marzo in Australia. Ha fatto il suo esordio Lewis Hamilton con la Mercedes, segnando il settimo tempo assoluto (1'22''327). Primi giri anche per Carlos Sainz con la Renault e 'prima' assoluta per il russo Sirotkin, con la Williams. I tempi non sono migliorati rispetto a quelli della mattina, quando il più veloce era stato Daniel Ricciardo con la Red Bull (1'20"179). L'australiano ha completato oltre cento tornate nell'arco delle otto ore, rimanendo in pista fino alla bandiera a scacchi anche con l'asfalto bagnato. Molti giri, un'ottantina in totale, ha completato anche Kimi Raikkonen con la Ferrari, autore del terzo tempo complessivo.