Van Avermaet: Punto sulla Strade bianche

ROMA, 27 FEB - Greg Van Avermaet guiderà la Bmc nella Strade bianche di ciclismo, la gara organizzata da Rcs sport-La Gazzetta dello Sport per sabato 3 marzo. "La Strade bianche è molto amata dal nostro capitano - ha detto il ds del team, Valerio Piva -: non l'hai mai vinta, ma c'è andato vicino, ottenendo due secondi posti nel 2015 e l'anno scorso. Sappiamo che è in buona forma e che avrà una buona squadra intorno: mi aspetto molto da Alberto Bettiol, perché per lui è quasi una gara di casa, insieme a Damiano Caruso e a Stefan Kueng. Abbiamo anche ragazzi forti come Francisco Ventoso, Michael Schaer e Loiec Vliegen, a sostegno di Greg". "La Strade bianche è una gara che mi piace molto - le parole del belga Van Avermaet - non vedo l'ora di tornare a disputarla. È una delle mie preferite, spero che il meteo sia ok, perché non amo molto il freddo o la pioggia. Mi sento di nuovo motivato".