Nba: bene Golden State e Boston

ROMA, 27 FEB - Nessun problema per le big del campionato Nba nelle partite disputate la scorsa notte: i campioni in carica dei Golden State Warriors si sono facilmente imposti in casa dei New York Knicks per 125-111; miglior realizzatore degli ospiti è stato Klay Thompson, autore di 26 punti, mentre Kevin Durant e Stephen Curry hanno messo a segno rispettivamente 22 e 21 punti. Successo esterno anche per gli Houston Rockets di James Harden (26 punti), che hanno vinto 95-86 sugli Utah Jazz. Bene anche Boston Celtics (109-98 sui Memphis Grizzlies) e Toronto Raptors (123-94 ai Detroit Pistons). I Los Angeles Lakers passano 123-104 in casa degli Atlanta Hawks mentre i Minnesota Timberwolves violano per 118-100 il parquet dei Sacramento Kings. Vincono in casa Brooklyn Nets (104-87 sui Chicago Bulls), New Orleans Pelicans (125-116 sui Phoenix Suns), Oklahoma City Thunder (112-105 sugli Orlando Magic) e Dallas Mavericks (109-103 sugli Indiana Pacers).