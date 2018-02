Azzurri: Viscidi, c'è più uso giovani

FIRENZE, 27 FEB - A Coverciano prosegue lo stage azzurro dei giovani emergenti agli ordini di Gigi Di Biagio. Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro per continuare le cure nel suo club dopo l'infortunio rimediato domenica col Milan. Il resto del gruppo ha svolto un allenamento in tarda mattinata a porte chiuse e domani disputerà una partitella con la Fiorentina Primavera a conclusione dello stage. 'Negli ultimi tempi c'è stato un miglioramento almeno in Serie A riguardo l'uso dei giovani - ha detto il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi - e siamo ottimisti. I giovani devono giocare perché sono bravi, il posto sicuro non va garantito a nessuno ed è giusto ci sia concorrenza tra loro. Il nostro obiettivo è portare più giocatori possibile dalle giovanili alla Nazionale maggiore e sono già tanti quelli che hanno iniziato la scalata partendo dall'Under 15: Donnarumma, Cutrone, Rugani, Romagnoli".