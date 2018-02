C.Italia: Inzaghi, voglio la finale

ROMA, 27 FEB - "I nostri tifosi ci aiutano sempre, speriamo siano in tanti: vogliamo questa finale". È l'appello di Simone Inzaghi alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro il Milan in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma. Si riparte dallo 0-0 dell'andata: "Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e ora a 90' dalla finale ce la giocheremo nel migliore dei modi", ha concluso il tecnico biancoceleste ai microfoni di Rai Sport.