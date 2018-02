Samp, per Ramirez lo stop è breve

GENOVA, 27 FEB - Buone notizie in casa Sampdoria dopo i timori di domenica per il doppio infortunio occorso a Ramirez e Bereszynski, costretti ad uscire anzitempo con l'Udinese. Gli accertamenti ai quali i due giocatori sono stati sottoposti hanno evidenziato una distorsione semplice per l'uruguaiano che verrà valutato giorno per giorno e non è escluso un suo recupero per la prossima sfida con l'Atalanta. Più grave, ma non gravissima, la situazione di Bereszynski che soffre di una tendinopatia che ha colpito gli adduttori della gamba destra. L'infortunio gli impedirà di disputare la prossima gara ma verrà valutato per la sfida successiva con il Crotone. Recuperati invece i due assenti con l'Udinese Sala e Verre, entrambi oggi si sono allenati con la squadra e hanno disputato la partitella in famiglia contro la Primavera. Per la sfida all'Atalanta inoltre Giampaolo potrà contare anche su un Dennis Praet con una settimana in più di lavoro dopo essere rientrato in gruppo la scorsa settimana.