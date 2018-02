Il Palermo vince in rimonta con l' Ascoli per 4 a 1

PALERMO - Vince in rimonta il Palermo contro l'Ascoli per 4-1. Al Barbera i rosanero risolvono una situazione complicata partendo dallo 0-1 del primo tempo firmato da Bianchi al 42'. Il Palermo pareggia al 1' della ripresa con Rispoli: cross di Szyminski per Dawidowicz che tira rasoterra, la palla deviata dalla difesa bianconera finisce sui piedi di Rispoli che deve solo appoggiare in rete da pochi passi. Coronado firma il 2-1 due minuti più tardi completando il recupero. Il brasiliano che si accentra tutto col destro e supera Lanni con una conclusione deliziosa a giro. Tris di Rispoli al 10'. Nel finale il Palermo continua a premere e Nestorovski va in rete con una punizione magistrale al 38'.