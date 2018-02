Ciclismo: Tirreno, sfida Froome-Dumoulin

ROMA, 28 FEB - Alla 53/a edizione della Tirreno-Adriatico sono annunciati i più grandi nomi del ciclismo mondiale: dall'inglese Chris Froome all'olandese Tom Dumoulin e poi ancora Vincenzo Nibali, il colombiano Rigoberto Uran, il francese Romain Bardet, Fabio Aru, il tasmaniano Richie Porte, lo spagnolo Mikel Landa, quindi Lopez, Adam Yates, Dennis e Thomas, tutti in lotta per la vittoria nella classifica generale; il tre volte campione del mondo Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Kwiatkowski, Gilbert, Ulissi, Boasson Hagen, Gaviria, Cavendish, Ewan e Matthews, compongono invece la pattuglia di corridori che vanno a caccia di una vittoria di tappa. Sarà una corsa senza precedenti, quella organizzata da Rcs sport-La Gazzetta dello Sport dal 7 al 13 marzo. Al via ci saranno 154 corridori, in rappresentanza di 22 squadre, con il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, degli ultimi Tour de France e Vuelta di Spagna. Un vero e proprio parterre de roi.