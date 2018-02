Malagò: "Fioravanti? Inversione M5S"

ROMA, 28 FEB - "Fioravanti candidato ministro dai 5 Stelle? Onestamente c'è una palese incoerenza rispetto al no alle Olimpiadi, o quantomeno c'è un'inversione di marcia". A sostenerlo è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a chi gli chiede un suo commento riguardo la candidatura a ministro dello Sport avanzata dal Movimento 5 Stelle per il biolimpinico. "Credo che in assoluto Domenico sia una delle persone che in Italia più di tutti difende il mondo Olimpico e in particolare l'organizzazione dei Giochi a cinque cerchi - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano a margine di un incontro con alcuni membri di Giunta al Foro Italico - Domenico peraltro è talmente parte del Coni che è anche stato membro eletto del Consiglio nazionale in quota atleti".