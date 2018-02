Malagò:Sport-periferie,bene 75 altri mln

ROMA, 28 FEB - "Una bellissima notizia per lo Sport. Abbiamo espresso grande entusiasmo per la notizia dello stanziamento di ulteriori 75 milioni da parte del Governo per il Fondo sport e periferie. Si tratta di 469 domande sotto i 300 mila euro che, se confermati i requisiti ma lo do per scontato, avranno la possibilità di essere finanziati subito". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando il via libera del Coni al finanziamento immediato dei progetti del fondo 'Sport e periferie', inferiori a 300 mila euro, grazie alla somma messa a disposizione dal Governo la scorsa settimana. "È un numero che si commenta da solo - aggiunge il capo dello sport italiano a margine di un incontro con alcuni membri di Giunta avvenuto oggi al Foro Italico - vale tre volte quanto fatto finora, in quanto nel precedente bando erano 183 domande, oltre a riservare la garanzia per quelle zone particolari come quelle terremotate".