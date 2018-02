La Junior Tim cup fa tappa a Ferrara

ROMA, 28 FEB - Pomeriggio da sogno per i ragazzi della Junior Tim Cup, il torneo Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano, che oggi hanno ospitato Alberto Paloschi nel teatro parrocchiale di Quartesana (Ferrara). Nell'occasione ha portato i saluti anche Walter Mattioli, presidente del club ferrarese. I ragazzi hanno donato una maglia con la scritta 'Uno di Noi', Paloschi ha ricambiato regalando all'oratorio la propria. L'attaccante spallino, assieme al capitano della squadra di un oratorio locale che partecipa al torneo, ha poi firmato una speciale maglia. Infine, tanto divertimento con alcuni calciatori della Junior Tim cup, scesi in campo con l'ambasciatore dei biancazzurri. Ferrara ospiterà nuovamente la Junior Tim cup sabato nel pre-partita di Spal-Bologna, quando nello stadio Mazza le squadre dell'oratorio Quartesana e dell'oratorio Sacra famiglia disputeranno un'amichevole sul campo degli idoli calcistici, sostenuti dal calore dei tifosi sugli spalti.