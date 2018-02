Spagna:Valencia fallisce sorpasso a Real

ROMA, 28 FEB - Risultati abbastanza scontrati nel primo blocco di partite del turno infrasettimanale (26/a giornata) della Liga. Il Valencia ha sognato a lungo il sorpasso sul Real Madrid, dopo che Kondogbia al 23' aveva realizzato l'1-0 sul campo dell'Athletic Bilbao che, nella ripresa, ha pareggiato definitivamente con Marcos al 4'. Decisivo l'errore del basco Aduriz dal dischetto. Zaza, in campo 83', e compagni comunque adesso sono a un punto dalle 'merengue' (51 contro 50). Il Siviglia di Montella si è imposto di misura (1-0), nel derby dell'Andalusia, sul campo del Malaga grazie a una rete di Correa. Importante successo in casa del Girona in chiave europea sul Celta Vigo (1-0), grazie a una rete di Portu.