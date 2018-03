Nba, Houston non si ferma più, Harden 25

LOS ANGELES, 1 MAR - Gli Houston Rockets continua a essere il leader della Western Conference in Nba. Dimostrando una volta di più che vogliono l'anello, James Harden e compagni hanno battuto i Los Angeles Clippers (privi dell'infortunato Danilo Gallinari, colpito duro alla mano destra nel match contro i Warriors della settimana scorsa) per 105-92 allo Staples Center ottenendo la 14/a vittoria consecutiva. Determinante, ancora una volta, Harden, che ha segnato 25 punti. Per i Rockets è stata la 48/a vittoria in 61 partite giocate finora. Sabato la sfida a Houston contro i Boston Celtics.