F1: test a Barcellona, in pista Vettel

ROMA, 1 MAR - Condizioni meteo migliorate a Barcellona, dove non nevica più e quindi le scuderie di formula uno impegnate nei test sul circuito di Montmelò hanno ripreso a girare (cosa che non avevano potuto fare ieri). Quella di oggi è l'ultima giornata di queste prove private e in pista (ancora bagnata) c'è anche la Ferrari di Sebastian Vettel. Oltre al tedesco, i piloti al lavoro sono i due della Mercedes Hamilton e Bottas, Verstappen (Red Bull), Perez (Force India), Sirotkin e Stroll (Williams), Sainz e Hulkenberg (Renault), Gasly (Toro Rosso), Magnussen (Haas), Vandoorne (McLaren), Ericsson e Leclerc (Alfa Romeo-Sauber).