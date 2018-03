Rugby: neve a Cardiff,Benetton non gioca

TREVISO, 1 MAR - La neve caduta, copiosamente, anche sul Regno Unito ferma fra le altre cose l'attività rugbistica. Il board del Pro4 ha infatti ufficializzato che l'incontro valido per il 17/o turno dell'ex lega celtica tra Cardiff Blues e Benetton Treviso, in programma domani sera all'Arms Park, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione è stata presa dopo la consultazione tra Pro14, Cardiff Blues e Benetton a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando gran parte dell'Europa. Il volo del Benetton è stato cancellato con scarse possibilità di utilizzare altre rotte, mentre le condizioni intorno al Cardiff Arms Park sarebbero risultate pericolose dal punto di vista della salute e della sicurezza dei giocatori e dei tifosi. "Le cancellazioni dei viaggi, i problemi di sicurezza per i tifosi è scritto in una nota -, per il personale al lavoro, per i giocatori e staff di entrambi i club, hanno reso necessario prendere questa decisione. È nell'interesse di tutte le parti coinvolte rinviare il match".