Neymar in Brasile, sabato sarà operato

RIO DE JANEIRO, 1 MAR - Neymar è arrivato in Brasile, all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, da dove si trasferirà a Belo Horizonte, città in cui verrà operato sabato dal medico della Selecao Rodrigo Lasmar Lo specialista dovrà procedere alla riduzione dell'infrazione al quinto metatarso del piede destro. Al seguito c'è anche lo specialista di fiducia del Paris SG, Gerard Saillant, che assisterà all'intervento. Il tempo previsto per il recupero del numero 10 è di due mesi, quindi O Ney dovrebbe tornare in campo a maggio, in tempo per giocare le ultime tre giornate del campionato francese e l'eventuale semifinale di ritorno di Champions. Tutto ciò lascia intendere che dovrebbe farcela anche per i Mondiali in Russia, in cui il Brasile esordirà il 17 giugno contro la Svizzera.