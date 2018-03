C.Italia, Chiellini salta finale

ROMA, 1 MAR - Giorgio Chiellini salterà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan in programma all'Olimpico di Roma il 9 maggio prossimo. Il difensore bianconero - che era diffidato - è stato infatti squalificato per una giornata a seguito dell'ammonizione ricevuta ieri nella semifinale di ritorno contro l'Atalanta. Il giudice sportivo Alessandro Zampone ha squalificato per un turno anche Andrea Masiello (Atalanta) e Stefan Radu (Lazio), diffidati e ammoniti ieri.