Raiola, Donnarumma? Lasci il Milan

MILANO, 1 MAR - "Donnarumma ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se però mi dovesse chiedere di andare via, mi metterei subito al lavoro anche perché le richieste importanti ci sono. Anzi, se fosse per me Gigio dovrebbe andare via dal Milan". Mino Raiola non ha dubbi su quale strada dovrebbe prendere il portiere rossonero, e lo ha confermato in un'intervista alla Rai. L'agente ha parlato anche di un altro suo assistito, Mario Balotelli, aprendo a un suo ritorno in Italia. "Mario è pronto a rientrare - ha detto Raiola nell'intervista, in onda domani sera su 'Calcio&Mercato', su Raisport -. È maturato ed è uno dei primi 10 attaccanti al mondo: in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero, quindi è un affare. Sto già trattando con molti club in Inghilterra e Italia. Ho parlato con Juve, Roma, Napoli, Inter. Il Milan? No, lì no perché c'è Mirabelli e non posso parlare con lui, non sono al suo livello".