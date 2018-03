F1: test Barcellona,Hamilton il migliore

ROMA, 1 MAR - La bandiera a scacchi ha chiuso alle 18 l'ultima delle quattro giornate di test invernali precampionato della F1 sul circuito catalano di Montmelò. Nove ore no stop, per recuperare il tempo perso ieri a causa del Burian che aveva raggiunto anche la Spagna. Molte scuderie hanno messo insieme oltre 100 giri del circuito, mentre il miglior tempo è stato realizzato da Lewis Hamilton con la Mercedes, in 1:19.333, con gomme medie. Secondo crono, con le nuove ipersoft, per Stoffel Vandoorne (McLaren, 1:19.854), e terzo per il ferrarista Sebastian Vettel, 1:20.241 con le morbide. Vicino al tempo del tedesco il danese Kevin Magnussen (Haas, 1.20:317), mentre sono rimasti più staccati tutti gli altri 11 piloti scesi in pista oggi, a cominciare da Fernando Alonso (McLaren, 1:20.929), quinto della classifica. Da martedì si replica, fino a venerdì 9, sulla stessa pista.