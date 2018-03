Napoli, per Hamsik Roma a rischio

NAPOLI, 1 MAR - Marek Hamsik non ha partecipato all'allenamento di oggi del Napoli a causa dell'influenza. Il centrocampista slovacco è rimasto a casa e domani verificherà le sue condizioni in vista della partita di sabato sera contro la Roma. Se non dovesse farcela, al suo posto il tecnico Maurizio Sarri ha già pronta l'alternativa Zielinski.