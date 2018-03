Nba: Philadelphia ok a Cleveland

ROMA, 2 MAR - Nonostante i 30 punti di LeBron James i Cleveland Cavaliers vengono battuti in casa per 108-97 dai Philadelphia 76ers in una delle partite del campionato di basket Nba giocate la scorsa notte. Buona per gli ospiti la prestazione di Marco Belinelli, autore di 11 punti e 3 rimbalzi in poco più di 23 minuti di gioco. Grazie anche ai 29 punti di Isaiah Thomas i Los Angeles Lakers passano per 131-113 in casa dei Miami Heat ai quali non bastano i 23 punti di Dwyane Wade. Successo dopo un tempo supplementare (116-111) per i Sacramento Kings sui Brooklyn Nets mentre i Portland Trail Blazers, guidati da un grande Damian Lillard (35 punti), battono 108-99 i Minnesota Timberwolves dove si mette in evidenza Karl-Anthony Towns, autore di 34 punti.