Mondiali: domani Ifab decide su Var

GINEVRA, 2 MAR - Domani si saprà se la Var verrà utilizzata al prossimo Mondiale. La decisione verrà presa a Zurigo al termine della 132/a riunione annua dell'Ifab (International Football Association Board), unico organismo abilitato a modificare le regole del calcio. Appare probabile che, dopo oltre due anni di test in diverse parti del mondo (da questa stagione anche in Italia), venga dato il via libera all'impiego dell'assistenza video par la prossima Coppa del mondo. Il presidente della Fifa (che fa parte dell'Ifab) Gianni Infantino si è sempre detto a favore dell'ingresso della tecnologia per limitare gli errori degli arbitri. Più perplesso il presidente Uefa Aleksader Ceferin il quale ha recentemente annunciato che la Var non verrà impiegata nella prossima Champions. Per essere ammesse, le modifiche delle regole del gioco debbono convincere almeno 6 membri su otto dell'Ifab. La Fifa dispone di 4 voti, mentre le federazioni britanniche - Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord - di un voto ciascuna.