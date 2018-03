Sci: dopo i Giochi torna Coppa del Mondo

ROMA, 2 MAR - Nel fine settimana lo sci alpino torna in pista nella coppa dl mondo. Gli uomini sono impegnati domani nel gigante sloveno di Kranjska Gora, le donne nel superG svizzero di Crans Montana. Per i gigantisti azzurri, dopo una stagione deludente e senza podi, c'è la possibilità di un riscatto sfruttando una pista che li ha molto spesso premiati. A Kranjska infatti l'Italia può vantare ben 10 vittorie tra gigante e speciale e 22 podi complessivi. Chi domani non avrà di certo problemi, reduce dai trionfi olimpici, sarà l'austriaco Marcel Hirscher che ha a portata di mano le coppe di gigante e di slalom. Anche le ragazze azzurre gareggeranno su una pista amica: Federica Brignone l'anno scorso a Crans vinse una delle due combinate ed arrivò seconda nell'altra. E la combinata è appunto la gara in programma domenica, con Marta Bassino, seconda in classifica, che può teoricamente puntare alla coppa di disciplina. E in superG Johanna Schnarf deve difendere il terzo posto nella classifica di specialità