Allegri, Lazio trasferta determinante

TORINO, 2 MAR - La trasferta a Roma contro la Lazio "é un passaggio determinante per il campionato della Juventus. Sarà la sesta trasferta in 8 partite, poi giocheremo spesso in casa". Così Massimiliano Allegri alla vigilia del match dell'Olimpico. "Sarà una gran bella partita - aggiunge il tecnico bianconero - gli stimoli speciali di questa sfida annulleranno la fatica della Lazio per i 120' di Coppa Italia contro il Milan. Ed è vero che la Juve ne ha giocati 30' in meno contro l'Atalanta ma sono stati molto intensi".