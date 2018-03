Inter, Zhang Jindong non sarà al derby

ROMA, 2 MAR - Il patron dell'Inter Zhang Jindong non sarà al Meazza domenica sera per il derby ma seguirà la sfida in televisione. Assente anche il presidente nerazzurro Erick Thohir. Nonostante freddo e neve, non mancherà all'appuntamento Steven Zhang che ieri è stato ad Appiano Gentile per testimoniare la sua vicinanza e quella della proprietà alla squadra