Mourinho, ultimo anno Ibra con United

LONDRA, 2 MAR - Si avvia al capolinea l'avventura di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United: è stato lo stesso José Mourinho a confermare che i prossimi saranno gli ultimi mesi dello svedese all'Old Trafford. Dopo aver recuperato dall'infortunio al ginocchio subito la scorsa primavera, Ibra si è nuovamente bloccato in dicembre e da allora non è più sceso in campo. Nel frattempo lo United ha acquistato Alexis Sanchez e per lo svedese si sono ancor più ridotte le opportunità. "Pensiamo tutti che sia la sua ultima stagione con il Manchester United - la conferma di Mourinho -. Sarà lui a decidere se smettere con il calcio o continuare altrove. Si è guadagnato il diritto di decidere della sua vita e del suo futuro. E' stato un giocatore fantastico con una carriera fantastica, ma sta vivendo una stagione difficile. Zlatan è il primo a non essere felice, ma è un tale campione che vuole tornare in forma per essere a disposizione".