Goggia torna in pista, riparto da zero

ROMA, 2 MAR - Qualche giorno di riposo e ora di nuovo la neve. Sofia Goggia torna in pista a Crans Montana per le gare di coppa del mondo del week end: l'azzurra, oro olimpico della discesa è pronta a tornare sugli sci. "Ho deciso di isolarmi per rimanere concentrata sugli obiettivi dei prossimi giorni in Coppa del mondo - ha detto la campionessa bergamasca -. Sappiamo che ogni giorno si riparte da zero, abbiamo archiviato le Olimpiadi, l'oro della discesa rimarrà lì per sempre, ma si vive anche per le esperienze che non si sono vissute. Rimango concentrata, la pista è molto bella, bisogna spingere molto, dipenderà molto dalle condizioni della neve, da cui dipenderà la velocità. Quattro giorni di riposo a casa mi hanno permesso di riprendermi, ho fatto un po' di atletica e le mie condizioni sono buone".