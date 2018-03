Test Qatar MotoGp: Iannone e Dovi avanti

ROMA, 2 MAR - Il pilota della Suzuki Andrea Iannone guida la classifica dei tempi nella seconda giornata dei test pre-campionato della MotoGp sul circuito di Losail. L'abruzzese ha fatto segnare 1:54.586, precedendo di poco Andrea Dovizioso (+0.041) con la Ducati e Marc Marquez (+0.167) con la Honda. Indietro le Yamaha, con Maverick Vinales settimo e Valentino Rossi undicesimo, staccato di oltre sette decimi da Iannone (+0.730). Ancora bene, invece, Johann Zarco con la Yamaha non ufficiale, che ha chiuso al quarto posto (+0.288), e male Jorghe Lorenzo con la seconda Ducati ufficiale. Lo spagnolo, dopo il quinto tempo di ieri, ha chiuso oggi 14/o con quasi un secondo di distacco dal migliore. I test continueranno domani per l'ultima giornata, poi i piloti si saranno appuntamento tra due settimane ancora sulla pista di Losail per la prima gara del mondiale 2018, il 18 marzo.