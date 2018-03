Ciclismo: Mondiali pista, oro per Ganna

ROMA, 2 MAR - L'azzurro Filippo Ganna ha vinto l'oro nell'inseguimento uomini ai Mondiali di ciclismo su pista in corso ad Apeldoorn (Olanda), con il tempo di 4'13''907. Ganna, che aveva ottenuto il secondo tempo nelle qualificazioni, ha battuto in finale il portoghese Ivo Oliviera, detentore del miglior tempo. Per l'azzurro si tratta del secondo oro in tre anni e della seconda medaglia in questa manifestazione dopo il bronzo di ieri nell'inseguimento a squadre. Per l'Italia, è la quarta medaglia dopo le tre conquistate ieri.