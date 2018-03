'Oracle Series': Errani in semifinale

ROMA, 3 MAR - Sara Errani è approdata alle semifinali dell' "Oracle Challenger Series", torneo Wta con un montepremi di 150mila dollari, in corso sul cemento di Indian Wells (California). La 30enne romagnola, numero 125 del ranking mondiale, ha sconfitto 6-4, 6-1 (in un'ora e 7 minuti di gioco) la statunitense Danielle Collins, numero 119 Wta. Per l'accesso in finale Errani affronterà la 16enne americana Amanda Anisimova (n.175), come l'azzurra proveniente dalle qualificazioni. Tra le due non ci sono precedenti.