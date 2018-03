Sci: gigante Kranjska, in testa Hirscher

KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 3 MAR - L' austriaco Marcel Hirscher in 1'10"12 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Kranjska Gora. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1'10"85, mentre al terzo posto ci sono ex aequo lo sloveno Zan Kanjec ed il francese Alexis Pinturault in 1'11"53. Migliore azzurro, mentre Florian Eisath è finito fuori dopo una spettacolare caduta fortunatamente senza danni gravi, è Luca De Aliprandini 8/o in 1'12"57. Più indietro ed in forte ritardo Manfred Moelgg 13/o in 1'13"95 e Riccardo Tonetti 15/o in 1'14"11. Poi ci sono ancora Giovanni Borsotti in 1'14"81 e Roberto Nani in 1'15"86. Quello di Kranjska è il penultimo gigante della stagione ed Hirscher, oro olimpico in questa disciplina, ha la possibilità di vincere già oggi la coppa di specialità e di fare un ulteriore grande passo in avanti verso l'incredibile risultato della sua settima grande coppa del mondo consecutiva.