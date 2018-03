Sci: superG Crans, vittoria Weirather

CRANS MONTANA (SVIZZERA), 3 MAR - Tina Weirather del Liechtenstein, 28 anni e 9/o successo in carriera, ha vinto in 1.02.17 il superG di cdm di Crans Montana davanti all'austriaca Anna Veith in 1.02.53. Terza la svizzera Wendy Holdener in 1.02.55 che ha tolto il podio all'azzurra Federica Brignone, 4/a in 1.02.68. L'altra azzurra Johanna Schnarf ha invece chiuso in 1.02.98, al momento 10/a. Per l'Italia - con un paio di errori commessi su un tracciato molto difficile e breve per la partenza abbassata a causa di neve in quota - c'è poi Sofia Goggia in 1.03.12 seguita da Marta Bassino in 1.03.13. Piu' indietro Nicol Delago in 1.03.35, Nadia Fanchini in 1.03.78 ed Anna Hofer in 1.03.96 Assente invece la campionessa olimpica Ester Ledecka: la ceca è impegnata in Turchia nella coppa del mondo di snowboard. Quella di oggi è anche l'ultima gara in superG dell'altoatesina Verena Stuffer, 33 anni ed un quarto posto in carriera come miglior risultato. Domani è in programma la seconda ed ultima combinata della stagione.