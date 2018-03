Nba: Philadelphia vince ancora

ROMA, 3 MAR - Nel campionato di basket Nba ancora un successo per i Philadelphia 76ers di Marco Belinelli che battono in casa i Charlotte Hornets per 110-99. Per l'azzurro 7 punti in poco meno di 18 minuti di gioco. Miglior realizzatore dell'incontro il play di Charlotte Kemba Walker con 26 punti Vincono anche i Los Angeles Clippers, ancora privi di Danilo Gallinari infortunato ad una mano, che superano 128-105 i New York Knicks. I Golden State Warriors passano 114-109 in casa degli Atlanta Hawks (28 punti a testa per Kevin Durant e Stephen Curry) mentre gli Orlando Magic hanno bisogno di un tempo supplementare per avere la meglio sui Detroit Pistons: 115-106 il punteggio finale. I Chicago Bulls piegano 108-100 i Dallas Mavericks, gli Utah Jazz superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Successi esterni per Denver Nuggets (108-102 sui Memphis Grizzlies), Toronto Raptors (102-95 ai Washington Wizards), Indiana Pacers (103-96 ai Milwaukee Bucks) e Oklahoma City Thunder (124-116 ai Phoenix Suns, 43 punti di Russell Westbrook).