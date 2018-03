Spalletti, conti?Club fa bene difendersi

APPIANO GENTILE (COMO), 3 MAR - "Voler far sembrare quello che non è, è sbagliato e la società fa bene a difendersi. Qui c'è molto più ordine di quello che sembra da fuori". Lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia del derby, in relazione ai recenti articoli riguardanti i conti del club. "L'Inter è una società organizzata che vuole stare dentro le regole. E la società si è mossa per stare dentro le regole e i conti", spiega Spalletti riferendosi ai vincoli del Fair Play Finanziario. "Per questo è stata anche criticata", conclude.