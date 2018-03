Sci: gigante Kranjska,vittoria Hirscher

KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 3 MAR - L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto lo slalom gigante di Cdm di sci di Kranjska Gora con il tempo di 2.20.76 conquistando così con una gara di anticipo anche il trofeo di questa disciplina, Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.22.42 e terzo il francese Alexis Pinturault in 2.23.27: e' la riproduzione esatta del podio olimpico di PyeongChang. Male gli italiani: il miglior azzurro e' stato Giulio Giovanni Bosca che, con il pettorale 46, e' arrivato 18/o in 2.26.90. Per l'Italia ci sono poi Manfred Moelgg 19/o in 2.26.94 , Riccardo Tonetti 22/o in 2.26.97 e Giovanni Borsotti 24/o in 2.26.98. Per Hirscher, 29 anni compiuti ieri, e' il 56/o successo in Coppa del mondo. Nel palmares ha quattro titoli mondiali e due ori olimpici, ma si appresta a vincere - impresa ritenuta sinora impossibile - la sua settima coppa del mondo consecutiva. Domani a Kranjska in programma uno slalom con Hirscher ancora superfavorito.