Giochi: positiva giamaicana del bob a 2

ROMA, 3 MAR - Ancora doping sui Giochi, nello specifico quelli invernali di PyeongChang conclusisi domenica scorsa. Ad essere risultata positiva, per clenbuterolo, è stata una delle componenti dell'equipaggio della Giamaica piazzatosi 19/o nella gara del bob a due donne. Il test è stato effettuato il 13 gennaio, quindi prima dell'inizio dei Giochi, in Svizzera dove le giamaicane si stavano allenando. A rivelare la positività, anche alle controanalisi, è stato Christian Stokes, presidente della federazione giamaicana di bob e skeleton. "Ci hanno informato che una delle nostre atlete è risultata positiva a un controllo, ma siamo fiduciosi che alla fine tutto sarà chiarito. La lista delle sostanze proibite è molto lunga e può anche capitare di prenderne una inconsapevolmente". Non è stato rivelato chi delle due bobiste sia risultata positiva: sulle piste sudcoreane hanno gareggiato l'americana naturalizzata Jazmine Fenlator-Victorian e l'ex sprinter sul turf dell'atletica Carrie Russell.